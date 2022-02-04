عون في "اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية": الاخوّة الإنسانية قيمة في صلب انشاء لبنان كوطن للعيش المشترك من الواجب الحفاظ عليها وعلى أساسها تنهض مجتمعات عديدة من كبواتها

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