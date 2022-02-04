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وزيرة الجيوش الفرنسية: مقاتلات "رافال" في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستدعم الإمارات بمهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض

Lebanon 24
04-02-2022 | 06:35
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