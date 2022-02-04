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أخبار عاجلة
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جونسون واثق من أنّ روسيا تبحث عن ذريعة لغزو أوكرانيا
Lebanon 24
04-02-2022
|
07:34
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