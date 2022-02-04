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رئيس وزراء ليتوانيا: شركات الطاقة في دول البلطيق تتعاون سويا من أجل الاستعداد لاحتمال قطع إمدادات الغاز الروسية

Lebanon 24
04-02-2022 | 08:32
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