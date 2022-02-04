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البيت الأبيض عن قمة بوتين والرئيس الصيني: بايدن يعتقد أن واشنطن لديها علاقتها الخاصة مع بكين (الشرق)

Lebanon 24
04-02-2022 | 12:39
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