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مسؤول في الخارجية الأميركية: رفع العقوبات على إيران ليس مؤشراً إلى أننا بصدد التوصل إلى اتفاق على العودة للاتفاق النووي

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:47
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