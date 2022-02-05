أخبار عاجلة

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا يمكن أن يُرتهن حق طهران في تطوير القدرات النووية "السلمية" بأي اتفاقية

Lebanon 24
05-02-2022 | 01:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: تحقيق الأمن والسلام بأفغانستان سيكون لصالح كافة دول المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
05/02/2022 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الإيراني: الطرف المقابل حتى الآن وافق على رفع جزء من العقوبات المفروضة علينا فقط
lebanon 24
05/02/2022 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة نقلا عن مجلس الأمن القومي الإيراني: أسلوب التواصل مع الوفد الأميركي لن يتغير إلا في حال الحصول على اتفاق جيد
lebanon 24
05/02/2022 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: بيع النفط الإيراني وعودة أمواله إلى الظروف المناسبة أمر لا رجوع عنه
lebanon 24
05/02/2022 14:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:21 | 2022-02-05
07:19 | 2022-02-05
06:45 | 2022-02-05
06:31 | 2022-02-05
06:26 | 2022-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website