رويترز نقلاً عن وكالة: الرئيس الإيراني يعلن أن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية إذا كانت الرياض راغبة في مواصلة المحادثات في مناخ من الاحترام والتفاهم المتبادل

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