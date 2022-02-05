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رويترز نقلاً عن وكالة: الرئيس الإيراني يعلن أن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية إذا كانت الرياض راغبة في مواصلة المحادثات في مناخ من الاحترام والتفاهم المتبادل

Lebanon 24
05-02-2022 | 10:44
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