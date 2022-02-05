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الميادين نقلاً عن "وول ستريت جورنال": الإمارات و"إسرائيل" تناقشان سبلاً جديدة لحماية الإمارات من الهجمات بما فيها شراء معدات دفاعية إسرائيلية متقدّمة

Lebanon 24
05-02-2022 | 12:43
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