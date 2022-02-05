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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: نتوقع أن تجيز الصين لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيارة "إقليم شينجيانج"
Lebanon 24
05-02-2022
|
14:28
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