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الأمم المتحدة: نتوقع أن تجيز الصين لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيارة "إقليم شينجيانج"

Lebanon 24
05-02-2022 | 14:28
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