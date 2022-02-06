15
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بوشكيان لـ"صوت كل لبنان": هدفنا خفض العجز وإعادة النمو وتحريك الدورة الاقتصادية وقررت من الآن وصاعداً التشهير بالمعامل المخالفة
Lebanon 24
06-02-2022
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بوشكيان بحث مع شيا العلاقات الاقتصادية.. وغدا في بغداد لتعزيز آفاق التعاون بين لبنان والعراق
Lebanon 24
بوشكيان بحث مع شيا العلاقات الاقتصادية.. وغدا في بغداد لتعزيز آفاق التعاون بين لبنان والعراق
06/02/2022 14:52:44
06/02/2022 14:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرم: لم أخالف القانون والقرار يحمي العامل اللبناني ويعزز الدورة الاقتصادية
Lebanon 24
بيرم: لم أخالف القانون والقرار يحمي العامل اللبناني ويعزز الدورة الاقتصادية
06/02/2022 14:52:44
06/02/2022 14:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": الخبراء الاقتصاديون يقولون إن لبنان بحاجة إلى السيولة ويفترض بالحكومة التركيز على خفض العجز الأولي وبالتالي خفض تكاليف قطاع الطاقة وإعادة هيكلة القطاع العام
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": الخبراء الاقتصاديون يقولون إن لبنان بحاجة إلى السيولة ويفترض بالحكومة التركيز على خفض العجز الأولي وبالتالي خفض تكاليف قطاع الطاقة وإعادة هيكلة القطاع العام
06/02/2022 14:52:44
06/02/2022 14:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تبكي: "صرلي 3 ساعات واقفة على جسر الدورة"!
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تبكي: "صرلي 3 ساعات واقفة على جسر الدورة"!
06/02/2022 14:52:44
06/02/2022 14:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن المولدات.. هكذا ستصبح التسعيرة والفواتير
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المولدات.. هكذا ستصبح التسعيرة والفواتير
11:30 | 2022-02-05
05/02/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً
Lebanon 24
معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً
09:45 | 2022-02-05
05/02/2022 09:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
03:23 | 2022-02-06
06/02/2022 03:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ لبناني يغرّد عن الطفل ريان.. وهذا ما قاله عن لبنان
Lebanon 24
نائبٌ لبناني يغرّد عن الطفل ريان.. وهذا ما قاله عن لبنان
12:53 | 2022-02-05
05/02/2022 12:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة ينشر صورة مع حبيبته.. والمعجبات حزينات: "بنات طار من ايدكن"!
Lebanon 24
ابن راغب علامة ينشر صورة مع حبيبته.. والمعجبات حزينات: "بنات طار من ايدكن"!
11:00 | 2022-02-05
05/02/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
07:17 | 2022-02-06
الرئاسة الأوكرانية: فرص الحل الدبلوماسي "أكبر" من احتمال التصعيد العسكري (سكاي نيوز عربية)
07:11 | 2022-02-06
"روسيا اليوم" عن مصدر جزائري: إلغاء منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي
07:09 | 2022-02-06
وكالة الأنباء العراقية: المحكمة الاتحادية توقف إجراءات ترشح هوشيار زيباري للرئاسة (العربية)
06:50 | 2022-02-06
صحيفة "ميرور" البريطانية: 1500 عسكري بريطاني منتشرون حاليا في إستونيا المجاورة لروسيا (الشرق)
06:47 | 2022-02-06
هيئة البث البريطانية عن مصادر: العشرات من قيادات "الحرس الثوري" معتقلون في إيران بتهمة التجسس (الشرق)
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
06/02/2022 14:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
06/02/2022 14:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
06/02/2022 14:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact