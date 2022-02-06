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البطريرك الراعي في عظة الأحد: نُطالب بمحاكمة الفاسدين لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً وتلقي عليه المسؤولية

Lebanon 24
06-02-2022 | 03:35
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البطريرك الراعي: يتمّ افراغ البلاد من الابطال الذين يقوم عليهم البلد من اجل اجندات تقتضي تركيع الشعب للقبول بأيّ شيء والسيطرة عليه ولكن في تاريخنا لم يقبل شعبنا يوما ان تتم السيطرة عليه بقوة الجوع (LBCI)
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