أخبار عاجلة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: القرارات السياسية في واشنطن ضرورية للتوصل لاتفاق نووي جيد (الشرق)

Lebanon 24
06-02-2022 | 06:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: بيع النفط الإيراني وعودة أمواله إلى الظروف المناسبة أمر لا رجوع عنه
lebanon 24
06/02/2022 19:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت خلال المفاوضات النووية ولم نجد من واشنطن أي مبادرة جادة (الشرق)
lebanon 24
06/02/2022 19:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: تقدم طفيف في مباحثات فيينا بشأن الملف النووي
lebanon 24
06/02/2022 19:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا يمكن أن يُرتهن حق طهران في تطوير القدرات النووية "السلمية" بأي اتفاقية
lebanon 24
06/02/2022 19:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:47 | 2022-02-06
12:34 | 2022-02-06
11:53 | 2022-02-06
11:25 | 2022-02-06
11:16 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website