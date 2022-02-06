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"العربية" من أحد مراكز التدريب بأوكرانيا: تدريبات على استخدام السلاح لمتطوعين

Lebanon 24
06-02-2022 | 06:21
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