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أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة على طريق عام بعلشميه باتجاه عاليه بسبب اشغال في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
06-02-2022
|
08:03
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