أخبار عاجلة

4 جرحى في حادث سير على طريق عام الشواكير صور

Lebanon 24
06-02-2022 | 09:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جرحى بحادث سير مروع على طريق عام الضنية (صور)
lebanon 24
06/02/2022 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة جرحى جراء حادث سير على طريق عام أبلح رياق - البقاع
lebanon 24
06/02/2022 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
4 جرحى نتيجة حادث صدم على طريق عام رومين صيدا (التحكم المروري)
lebanon 24
06/02/2022 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى جراء حادث سير على طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر-البقاع
lebanon 24
06/02/2022 20:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:47 | 2022-02-06
12:34 | 2022-02-06
11:53 | 2022-02-06
11:25 | 2022-02-06
11:16 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website