وزير الخارجية الأردني بعد لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا : الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على عمليات التهريب على حدوده وحماية أمنه ومصالحه (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24