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الرئيس السنغالي: النقاش بشأن إسرائيل يثير الانقسام لذا اقترحت إحالة عضويتها للجنة للبت فيها

Lebanon 24
06-02-2022 | 12:47
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