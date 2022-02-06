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بشارة الأسمر: توصلنا مع الحكومة إلى اتفاق على أن يتم استثناء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية الجديدة إضافة إلى إعفاءات تخص المواد الأولية الصناعية (الجديد)

Lebanon 24
06-02-2022 | 15:09
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