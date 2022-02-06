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البيت الأبيض: بايدن أعرب عن دعمه الثابت لأمن إسرائيل ولتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

Lebanon 24
06-02-2022 | 18:14
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