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إعلان حال الطوارئ في العاصمة الكندية أوتاوا بسبب احتجاجات معارضي القيود الصحية

Lebanon 24
06-02-2022 | 18:56
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