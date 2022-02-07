ميقاتي خلال اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية: لا نحمل عصا سحرية لمعالجة المشاكل التربوية دفعة واحدة لكننا بالتاكيد نملك الإرادة والعزم على المحاولة

Lebanon 24