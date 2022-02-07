أخبار عاجلة

ميقاتي: سنتشاور في سبل تعزيز التقديمات المالية المؤقتة للمعلمين والموظفين في القطاع العام

Lebanon 24
07-02-2022 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي افتتح لقاء تشاورياً لإنقاذ قطاع التربية: سنتشاور في سبل تعزيز التقديمات المالية للمعلمين
lebanon 24
07/02/2022 14:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
متى ستُدفع المنح والمساعدات المالية الخاصة بالموظفين في القطاع العام؟
lebanon 24
07/02/2022 14:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في العام 2012 أعلنت الحكومة اللبنانية التي كنت أرأسها التزامها بحماية حقوق الشباب وتعزيزها من خلال إقرار "وثيقة السياسة الشبابية"
lebanon 24
07/02/2022 14:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تم الاتفاق على الإفراج عن المستحقات المالية المتعلقة بموظفي الإدارات العامة
lebanon 24
07/02/2022 14:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:14 | 2022-02-07
07:08 | 2022-02-07
07:06 | 2022-02-07
06:55 | 2022-02-07
06:38 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website