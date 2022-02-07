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ميقاتي: المطلوب من الاساتذة والمعلمين التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة باقل الاضرار وعدم رمي المطالب دفعة واحدة في وجه الحكومة والطلاب والاهالي

Lebanon 24
07-02-2022 | 04:59
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