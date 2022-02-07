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الرئيس عون استقبل فياض الذي اطلعه على المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في الحكومة

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:28
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