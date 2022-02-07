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وزير الخارجية الأوكرانية: نهدف لمنع الحرب ولن نقدم أي تنازلات واستراتيجيتنا هي الدبلوماسية القوية

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:48
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