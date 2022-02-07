أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: كييف لا تشكل أي تهديد ضدّ موسكو والحشود الروسية على الحدود بلا مبرر

Lebanon 24
07-02-2022 | 06:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية وكييف لا تشكل أي تهديد على الأمن الروسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/02/2022 18:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الحشود العسكرية الروسية تثير تهديدات جديدة ومخاوف من غزو (العربية)
lebanon 24
07/02/2022 18:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي موحد في مواجهة التهديدات التي تثيرها روسيا
lebanon 24
07/02/2022 18:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين في مجلس الأمن: لا نعتبر التحركات الروسية على الحدود مع أوكرانيا "تهديدا" (الشرق)
lebanon 24
07/02/2022 18:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:25 | 2022-02-07
11:01 | 2022-02-07
10:40 | 2022-02-07
10:38 | 2022-02-07
10:36 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website