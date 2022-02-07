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رئيس وزراء إسرائيل: أبلغت بايدن بأن لدينا حرية التحرك ضدّ إيران باتفاق أو من دونه

Lebanon 24
07-02-2022 | 10:20
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