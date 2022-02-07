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الأمين العام للناتو: نبحث وجودا عسكريا طويل المدى في أوروبا الشرقية لتعزيز الردع

Lebanon 24
07-02-2022 | 10:25
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