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بلينكن: بالتنسيق مع حلفائنا أطلعنا روسيا على أن أي عقوبات قد تفرض ستكون على الأمد الطويل (الجزيرة)

Lebanon 24
07-02-2022 | 12:17
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