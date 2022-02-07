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بتكوين تسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع مع صعودها 4.43% إلى 44 ألف و298 دولارا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-02-2022 | 13:06
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