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أخبار عاجلة
بتكوين تسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع مع صعودها 4.43% إلى 44 ألف و298 دولارا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
07-02-2022
|
13:06
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