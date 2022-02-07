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إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 4 حوادث وقتيل و 4 جرحى
Lebanon 24
07-02-2022
|
23:37
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