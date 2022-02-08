مجلس الوزراء شكل لجنة بعضوية وزراء العدل والصناعة والإقتصاد والأشغال لتحديد الجهة المخولة هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت بعد إنتهاء مرحلة التنظيف اما مجلس الإنماء والإعمار واما وزارة الأشغال

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