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مجلس الوزراء شكل لجنة بعضوية وزراء العدل والصناعة والإقتصاد والأشغال لتحديد الجهة المخولة هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت بعد إنتهاء مرحلة التنظيف اما مجلس الإنماء والإعمار واما وزارة الأشغال

Lebanon 24
08-02-2022 | 05:56
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