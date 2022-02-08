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وزير الاقتصاد لـ"الجديد": لم يكن لدينا اقتصاد حرّ إنما اقتصاد تسيطر عليه الشركات والتجار ونسعى لفتح الفرص امام الشركات الصغيرة والمتوسطة
Lebanon 24
08-02-2022
|
08:09
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