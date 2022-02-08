متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة" عن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني: الولايات المتحدة لا تزال تركز على إيجاد سبيل للعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة

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