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نصرالله: هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب ولأول مرة نحن نفعّل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة ولكن ليس الهدف إسقاط المسيرات بل إبعاد خطرها

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:46
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