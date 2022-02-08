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نصرالله: حزب الله قراره لبناني يأخذ مصالح لبنان ومصالح شعبه بشكل أساسي وله أن يكون صديق وحليف مع إيران وهذا لا يلزمه بشيء

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:58
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