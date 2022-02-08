نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيلينا بورتر: المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي يجتمع مع نظراء له في فيينا ويطلع الكونغرس على سير المفاوضات (الحرة)

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