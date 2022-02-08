نصرالله: نحن في المقاومة لا نتدخل بترسيم الحدود لأنه بالنسبة لنا لا حدود مع كيان العدو ولا نرّسم معه الحدود لذلك قلنا إن هذا شأن الدولة اللبنانية وما تقرّره نلتزم به

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