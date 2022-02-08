أخبار عاجلة

نصرالله: نحن في المقاومة لا نتدخل بترسيم الحدود لأنه بالنسبة لنا لا حدود مع كيان العدو ولا نرّسم معه الحدود لذلك قلنا إن هذا شأن الدولة اللبنانية وما تقرّره نلتزم به

Lebanon 24
08-02-2022 | 14:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون مستقبلاً المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان: لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها
lebanon 24
09/02/2022 00:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول آموس هوكشتين إلى لبنان آتيا من إسرائيل وهو يحمل عرضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية (LBCI)
lebanon 24
09/02/2022 00:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات على الحدود اللبنانية-السورية... هذا ما حصل
lebanon 24
09/02/2022 00:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات على الحدود اللبنانية... ما القصة؟
lebanon 24
09/02/2022 00:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:48 | 2022-02-08
17:30 | 2022-02-08
17:28 | 2022-02-08
17:27 | 2022-02-08
17:00 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website