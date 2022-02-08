لبنان

بناء حسابات

Lebanon 24
08-02-2022 | 17:00
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تُعيد جهات لبنانية بناء حساباتها في ضوء معلومات عن متغيرات قريبة في الكونغرس الأميركي لمصلحة الخيارات التي سبق لليمين الأميركي أن طرحها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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