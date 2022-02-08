بناء حسابات

تُعيد جهات لبنانية بناء حساباتها في ضوء معلومات عن متغيرات قريبة في الكونغرس الأميركي لمصلحة الخيارات التي سبق لليمين الأميركي أن طرحها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".