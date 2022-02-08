المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي للحرة: استهداف مجموعة عراقية لأبوظبي جزء من الدعم المستمر الذي تقدمه إيران لهذه الميليشيات في العراق وأماكن أخرى في جميع أنحاء المنطقة

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