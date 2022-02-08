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فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق ناتج عن أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان بأبو ظبي

Lebanon 24
08-02-2022 | 17:00
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