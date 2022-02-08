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بدء تطبيق قرار إلزام القادمين إلى المملكة السعودية بفحص PCR سلبي دون النظر لحالة التحصين

Lebanon 24
08-02-2022 | 18:31
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