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إعلام عراقي: "الديمقراطي الكردستاني" سيقدم وزير الخارجية فؤاد حسين كمرشح احتياطي للرئاسة

Lebanon 24
09-02-2022 | 02:39
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