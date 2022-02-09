البطريرك الراعي في قداس عيد مار مارون للرئيس عون: نشكركم على تلبية دعوة المطران عبد الساتر كما نشكر برّي وميقاتي على قبولهما الدعوة وحضوركم يطفي على العيد بعديه الديني والوطني

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