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البطريرك الراعي: لم يختر الموارنة لبنان الكبير صُدفة لأنهم اختبروا جميع أنواع الممالك والسلطنات وجرّبوا لبنان مع الاخوان الدروز وعرفوا حسنات كل الصيغ

Lebanon 24
09-02-2022 | 04:40
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