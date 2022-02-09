البطريرك الراعي: لم يختر الموارنة لبنان الكبير صُدفة لأنهم اختبروا جميع أنواع الممالك والسلطنات وجرّبوا لبنان مع الاخوان الدروز وعرفوا حسنات كل الصيغ

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