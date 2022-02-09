البطريرك الراعي : الموارنة ميّزوا وطنهم بالتعددية الديمقراطية والدينية والتزام الحياد والسلام وفصل الدين عن الدول بصيغةٍ ميثاقية في اقتصادٍ ليبرالي بنظامٍ مصرفي

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