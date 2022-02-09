البطريرك الراعي بعيد مار مارون: اردنا لبنان أن يكون رسالة يتعايش مع محيطه العربي لكن ضعف المناعة الوطنية حرف رسالته ودخل بصراع المحاور وجعل منه منصة صواريخ وعدو لأشقائه

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