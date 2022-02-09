الراعي: نتطلع مع الشعب اللبناني الى 5 اولويات: الاولى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها فالشعب اللبناني التائق الى التغيير يتطلع الى هذين الاستحقاقين ليعبر عن رغبته الوطنية فلا تخيبوا آماله

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