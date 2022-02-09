الراعي: يجب التعاون مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إصلاحات اقتصادية تعيد إلى لبنان دوره الريادي والشعب يتطلّع إلى الحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت بعد حوالي عامين على انفجار العصر

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